Почему в Украине стремительно дорожает недвижимость - объяснение эксперта

По итогам
Что интересно, архитектор Тарас Годованец называет данные Госстата однозначно заниженным.
Как проектант многих жилых комплексов в Киеве и Киевской области специалист отмечает, что корректировка на рынке недвижимости Украины за 2018 год была значительно выше.По его словам, есть ряд факторов, от которых зависят цены на квадратные метры в новостройках. Архитектор выделяет такие основные:
— повышение стоимости строительных материалов – по его данным, в
— за прошлый год также повысилась стоимость рабочей силы – на 20-25%;
— инфляция – по данным Госкомстата, среднегодовая инфляция в
Эксперт также отметил, что на ценах на квадратные метры также скажутся новые государственные строительные нормы, в частности те, что касаются проектирования и реконструкции.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в оккупированном Донецке массово отжимают квартиры у местных жителей, которые выехали на подконтрольную Украине территорию.