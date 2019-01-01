Почему в Украине стремительно дорожает недвижимость - объяснение эксперта

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По итогам 2018-го года в сравнении с 2017-м цены на жилье на первичном рынке недвижимости Украины выросли на 5,4%, квартиры на вторичке за год подорожали на 5%. Это подтверждает Государственная служба статистики, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

Что интересно, архитектор Тарас Годованец называет данные Госстата однозначно заниженным.

Как проектант многих жилых комплексов в Киеве и Киевской области специалист отмечает, что корректировка на рынке недвижимости Украины за 2018 год была значительно выше.По его словам, есть ряд факторов, от которых зависят цены на квадратные метры в новостройках. Архитектор выделяет такие основные:

— повышение стоимости строительных материалов – по его данным, в 2018-м она выросла в среднем на 15-35%;

— за прошлый год также повысилась стоимость рабочей силы – на 20-25%;

— инфляция – по данным Госкомстата, среднегодовая инфляция в 2018-м снизилась до 10,9% по сравнению с 14,4% в 2017-м ;

Эксперт также отметил, что на ценах на квадратные метры также скажутся новые государственные строительные нормы, в частности те, что касаются проектирования и реконструкции.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в оккупированном Донецке массово отжимают квартиры у местных жителей, которые выехали на подконтрольную Украине территорию.