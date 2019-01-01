На грани жизни и смерти: состояние украинского политзаключенного Гриба резко ухудшилось

На грани жизни и смерти: состояние украинского политзаключенного Гриба резко ухудшилось

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Павло Гриб (фото — facebook.com)

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что украинский политзаключенный Павел Гриб, у которого в последнее время ухудшалось состояние здоровья, находится на грани жизни и смерти. По словам дипломата, российская сторона не предоставляет парню необходимого лечения, передает ONLINE.UA.

"В ожидании кремлевского судилища политзаключенный Павел Гриб находится на грани жизни и смерти. Судить тяжелобольного Павла в таком состоянии – вне гуманности и человечности, если в России вообще еще знают, что это такое", — пишет глава украинского МИД.

Без ежедневного приема лекарств жизнь парня находится под угрозой, ведь он имеет инвалидность с детства. Павлу Грибу не раз становилось плохо на судебных заседаниях.

Также украинский дипломат поблагодарил представителей ЕС и Большой семерки, которые выступили с жесткой позицией освободить украинских военнопленных моряков и за давление на РФ для предоставления тяжелобольным украинцам Павлу Грибу и Эдему Бекирову необходимой медицинской помощи.

Как сообщал ONLINE.UА, власти ЕС призывают Российскую Федерацию немедленно освободить всех захваченных возле Керченского пролива 24 украинских моряков, политического заключенного Павла Гриба, незаконно арестованного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова и других политзаключенных.

 

Источник: ONLINE.UA Теги: Павел Гриб, заключение, Кремль, МИД
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