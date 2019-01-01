Как стать счастливее за несколько секунд - ученые назвали простой способ

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Пользователи Facebook, которые удалили свои аккаунты, оказались счастливее, более удовлетворены жизнью и реже склонны к чувствам беспокойства, депрессии или одиночества. Это подтверждают результаты исследования, которое было проведено в Стэнфордском университете в Нью-Йорке, передает ONLINE.UA со ссылкой на Engadget.

Что интересно, после участия в эксперименте они также меньше пользовались другими социальными сетями и реже использовали Facebook.

"Те, кто отказался от Facebook, нашли множество вещей, которыми можно заполнить время, которое ранее отводилось соцсети. Это включило встречи с друзьями и семьей, просмотр телевизора. При этом люди тратили меньше времени на новости, чем до этого, что помогало преодолеть поляризацию политических настроений", — сказано в сообщении.

Отмечается, что исследование было проведено в преддверии президентских выборов 2016 года в США, когда политическая напряженность в обществе была на пике. Удаление учетной записи помогало пользователям избежать ожесточенных споров и риторики.

Итак, ученые пришли к выводу, что удаление своей страницы в соцсети может оказаться очень полезным для пользователей, а также за несколько секунд сделает их счастливее.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что люди, которые имеют лишний вес, являются более счастливыми, чем стройные. Об этом по итогам своих исследований рассказали ученые Бристольского университета в Великобритании.