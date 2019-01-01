Полк "Азов" неожиданно вернулся на Донбасс - первые фото

Фото: azov.org.ua

Отдельный отряд специального назначения "Азов" вернулся на передовую в зоне Операции объединенных сил, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу полка.

"Бойцы нашего подразделения вернулись на передовые рубежи войны за независимость Украины и совместно с побратимами из Вооруженных сил выполняют боевые распоряжения в зоне ООС в соответствии с приказами высшего командования", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что случай является уникальным, ведь впервые за последние годы подразделение Национальной гвардии стало на защиту Украины на "нуле".

30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского сообщила, что после перерыва личный состав бригады приступил к выполнению поставленных задач совместно с бойцами "Азова".

Как известно, подразделение "Азов" вывели из Мариуполя летом 2016-го года по приказу командования Национальной гвардии.

Напомним, ранее командующий Операции Объединенных сил Сергей Наев заявил, что Россия втрое усилила разведку на Донбассе. По его мнению, РФ готовится к полномасштабному наступлению на Украину.

"Разведывательные мощности увеличились втрое: больше ДРГ, больше групп перехвата, больше шпионов. Так происходит, как правило, накануне наступления", — говорит Наев.

Как сообщал ONLINE.UA, Россия готовит диверсионно-террористический акт на Донбассе с применением химического оружия.