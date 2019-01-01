Полк "Азов" неожиданно вернулся на Донбасс - первые фото

Отдельный отряд специального назначения "Азов" вернулся на передовую в зоне Операции объединенных сил, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу полка.
"Бойцы нашего подразделения вернулись на передовые рубежи войны за независимость Украины и совместно с побратимами из Вооруженных сил выполняют боевые распоряжения в зоне ООС в соответствии с приказами высшего командования", — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что случай является уникальным, ведь впервые за последние годы подразделение Национальной гвардии стало на защиту Украины на "нуле".
Как известно, подразделение "Азов" вывели из Мариуполя летом
Напомним, ранее командующий Операции Объединенных сил Сергей Наев заявил, что Россия втрое усилила разведку на Донбассе. По его мнению, РФ готовится к полномасштабному наступлению на Украину.
"Разведывательные мощности увеличились втрое: больше ДРГ, больше групп перехвата, больше шпионов. Так происходит, как правило, накануне наступления", — говорит Наев.
Как сообщал ONLINE.UA, Россия готовит диверсионно-террористический акт на Донбассе с применением химического оружия.