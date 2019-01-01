"У кого лучше?": Вера Брежнева вместе с дочкой похвастались идеальными фигурами

"У кого лучше?": Вера Брежнева вместе с дочкой похвастались идеальными фигурами

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Віра Брежнєва (фото — скріншот з відео)

Экс-участница группы "ВИА Гра", популярная украинская певица Вера Брежнева опубликовала фотографии, на которых она вместе со своей дочерью позирует в купальнике на пляже. Фото появились на странице звезды в Instagram и уже набрали более 300 тысяч лайков и сотни комментариев, передает ONLINE.UA.

На снимках популярная артистка демонстрирует идеальную фигуру вместе со своей дочкой Соней Киперман. Фанаты красавицы признаются, что сначала не узнали 17-летнюю девушку.

"Это ваша лучшая подруга?; а кто на фото вместе с Верой?; эти фотографии так мотивируют — нужно похудеть и пойти в зал; мама выглядит лучше, чем дочка; идеальные фигуры! у кого лучше — сказать трудно; сказочное место, невероятные девушки — вот он рай; Вера, вы мой идеал; Соня очень похожа на маму; вы как сестрички; очень искренние и милые", — пишут фанаты в комментариях к фото.

"У кого лучше?": Вера Брежнева вместе с дочкой похвастались идеальными фигурами (1)

"У кого лучше?": Вера Брежнева вместе с дочкой похвастались идеальными фигурами (2)

"У кого лучше?": Вера Брежнева вместе с дочкой похвастались идеальными фигурами (3)

"У кого лучше?": Вера Брежнева вместе с дочкой похвастались идеальными фигурами (4)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что популярная украинская певица Тина Кароль опубликовала в соцсети архивное видео 2000 года. Этот ролик шокировал ее фанатов, которые не узнали певицу в молодости.

Источник: ONLINE.UA Теги: фото, пляж, Вера Брежнева, фигура
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