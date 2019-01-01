"Ну, это уже абсурд": в ВМС Украины высмеяли заявление Путина

"Ну, это уже абсурд": в ВМС Украины высмеяли заявление Путина

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Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко опроверг заявления главы Кремля Владимира Путина о якобы намерениях украинских моряков взорвать Керченский мост, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".

"Это был спланированный переход для выполнения решения Совета национальной безопасности о наращивании нашей корабельно-катерной группировки. Они, согласно плану, осуществляли переход из пункта базирования "Одесса" в пункт базирования "Бердянск" и "Мариуполь", – заявил Воронченко.

Командующий ВМС отметил: тот факт, что на борту катеров были курсанты военного института на стажировке, еще раз подтверждает, что это был мирный переход.

"То, что там какие-то слухи распространяет президент Российской Федерации, (что) они "шли взрывать мост" – и кому этот мост нужен ваш! Даже при наличии вооружения на катерах. Ну, это уже абсурд – идти какими-то камикадзе взрывать этот мост. Он и так рухнет через несколько лет, потому что спроектирован неверно и стоит на стыке тектонических плит", – добавил он.

Напомним, на Керченском мосту зафиксировано несколько критически опасных участков. Два из них находятся на территории острова Тузла, где часть косы проседает со скоростью до 90 мм в час. Там замечены вертикальные смещения арок моста.

Ранее сообщалось, что смещение арок на Керченском мосту может нести угрозу жизни и здоровью людей. Там не исключают, что сложные погодные условия зимой могут ухудшить ситуацию со смещением Керченского моста, что негативно отразится на его устойчивости.

Ранее ONLINE.UA публиковал видео, как Крымский мост частично рухнул в воду.

Источник: Радіо Свобода Теги: ВМС Украины, Керченський мост, Владимир Путин, Крым
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