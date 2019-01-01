"Мы видим мошенничество": США ответили на циничные обвинения Кремля

Заместитель государственного секретаря США Андреа Томпсон заявила. что власть РФ продолжает применять пропаганду в дискуссии вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, передает ONLINE.UA со ссылкой на DW.
Американский политик отметила, что в настоящее время Россия — единственная страна, которая утверждает, что США не придерживаются договора. В частности, Москва настаивает, что США развернули противоракетную систему в Румынии, которая нарушает договор.
"По договору, мы не можем просто выборочно проверять системы других стран. Но мы предоставили им данные разведки и факты, как и наши партнеры. Но они продолжают свою риторику и пропаганду. Это смешно. Мир видит мошенничество таким, каким оно есть, и мы продолжим привлекать их к ответственности", — сказала Томпсон.