"Мы видим мошенничество": США ответили на циничные обвинения Кремля

Володимир Путін та Дмитро Пєсков (фото з відкритих джерел)

Заместитель государственного секретаря США Андреа Томпсон заявила. что власть РФ продолжает применять пропаганду в дискуссии вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, передает ONLINE.UA со ссылкой на DW.

Американский политик отметила, что в настоящее время Россия — единственная страна, которая утверждает, что США не придерживаются договора. В частности, Москва настаивает, что США развернули противоракетную систему в Румынии, которая нарушает договор.

"По договору, мы не можем просто выборочно проверять системы других стран. Но мы предоставили им данные разведки и факты, как и наши партнеры. Но они продолжают свою риторику и пропаганду. Это смешно. Мир видит мошенничество таким, каким оно есть, и мы продолжим привлекать их к ответственности", — сказала Томпсон.

Кроме того, американская дипломатка подчеркнула, что Вашингтон готовится начать с 2 февраля процесс денонсации соглашения, который продлится полгода. За этот период, говорит Томпсон, Россия еще может вернуться к исполнению договора, но США уже со 2 февраля смогут проводить научно-исследовательские работы и работать над системами, которые не могли использовать, когда придерживались договора.