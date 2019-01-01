"Это уже слишком": промоутер Ломаченко выступил с важным заявлением

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко Боб Арум прокомментировал вероятность поединка против Хосе Рамиреса, который является обладателем титула чемпиона мира по версии WBC в суперлегком весе, передает ONLINE.UA со ссылкой на Fight Hub TV.

Промоутер отметил: чтобы боксеры встретились на ринге — Ломаченко нужно подняться в весовой категории.

"Я за. Но Хосе – суперлегковик. Я не знаю, будет ли Ломачнко когда готов подняться в 63,5 кг. Помните, он не сумермен. Он замечательный боец, технически – он лучший боксер, которого я когда-либо видел. Но он – полулегковик, который сейчас сражается в легком весе. Переход в следующую весовую категорию – это слишком", – отметил промоутер.

Стоит отметить, ранее Рамирес подтвердил, что хотел бы провести бой с Ломаченко, однако не думает, что украинец согласится сменить весовую категорию. Американец рассказал, что разговаривал со своим менеджером о бое с украинцем. По словам боксера, он с командой даже пришел с предложением к Бобу Аруму.