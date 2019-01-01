"Россия сама это сделала": Меркель хочет вмешаться в конфликт США и РФ

Ангела Меркель (фото — flickr.com)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что в случае объявления США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Германия намерена использовать ближайшие шесть месяцев, чтобы попытаться спасти эту сделку, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Если сегодня дело дойдет до объявления, мы приложим все усилия, чтобы использовать шестимесячный срок для дальнейших переговоров", — сказала Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По словам канцлера, именно РФ нарушила договор и несет ответственность за эскалацию конфликта между странами.

"Для нас понятно, что Россия нарушила договор. С ней нужно говорить", — продолжила Меркель.

Она также подчеркнула, что НАТО тщательно проанализирует, что будет означать выход США из ДРСМД.

Отметим, ранее немецкий министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что Россия "де-факто аннулировала" ракетный договор.

"Мы должны отметить, что договор был нарушен российской стороной, и призывы последних 60 дней к большей прозрачности и дополнительной информации ничего не дали", — сказал он.

Напомним, США решили разорвать договор о ликвидации ракет средней и малой дальности через два месяца, если Россия за это время не вернется к исполнению взятых на себя обязательств. В Пентагоне сообщили, что у Москвы готово несколько батальонов крылатых ракет, которые несут угрозу для Европы, что категорически отрицают у Путина. В НАТО также признали, что Россия нарушает договор РСМД.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Путин пригрозил ответом, если США все же разорвут договор РСМД. Он заявил, что Россия начнет создавать ядерные ракеты.