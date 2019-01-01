Доигрались: США готовят военный ответ на нарушение Россией ядерного договора

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выходят из исторического договора о контроле над ядерными вооружениями эпохи холодной войны из-за того, что Россия годами нарушала договоренности. Сразу же после этого американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты начнут подготовку военного ответа на нарушение Россией ее обязательств по ДРСМД.

Об этом говорится в заявлении главы США, опубликованном 1 февраля на сайте Белого дома, передает ONLINE.UA.

"Мы не можем быть единственной страной в мире, которая в одностороннем порядке связана этим или любым другим договором. Мы возьмемся за разработку вариантов нашего собственного военного ответа и будем работать с НАТО и другими нашими союзниками и партнерами, чтобы избавить Россию от любых военных преимуществ, которые она получает от своего незаконного поведения", — заявил президент Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что союзники по НАТО поддерживают решение США, потому что "полностью осознают угрозу, которую представляют нарушения России".

В то же время Трамп заверил, что США готовы к переговорам с РФ по контролю над ядерным вооружением.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует вмешатся в конфликт США и РФ.