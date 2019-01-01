В Минкульте объяснили, что будет, если УПЦ МП не переименуется

В Минкульте объяснили, что будет, если УПЦ МП не переименуется

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Фото: wikipedia.org

В Министерстве культуры Украины надеются, что Украинская православная церковь Московского патриархата выполнит закон о переименовании в Русскую православную церковь, поскольку от этого в дальнейшем будет зависеть позиция государства, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс".

"Закон не является декларативным, он не является общим, он имеет четкие критерии по которым можно определить религиозную организацию, которая подпадает под его нормы", — сказали в ведомстве.

Кроме того, в Минкульте добавили, что УПЦ МП полностью попадает под действие закона и обязана переименоваться.

"Мы очень надеемся, что будет принято соответствующее адекватное решение и тогда будет возможность и религиозным общинам у себя на местах внести согласно закону изменения своих уставов... От действий руководства этой церкви будут зависеть и действия государства, как она будет реагировать на абсолютное выполнение норм закона или на сознательное непослушание", — отметил представитель Минкульта.

Он добавил, что если закон не будет соблюден, то после консультаций с Минюстом будут приниматься соответствующие решения на уровне правительства.

"Это открывает возможности для государства самостоятельно выбрать и назвать эту религиозную организацию. Я не думаю, что это лучший случай для самих религиозных организаций, когда им будут предлагать какие-то названия", — говорят в Минкульте.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в УПЦ Московского патриархата решили, что не будут проводить совместные службы с Православной церковью Украины, которая получила Томос об автокефалии. Там по-прежнему считают единую поместную церковь Украины "неканонической".

Источник: Інтерфакс-Україна Теги: Украина, церковь, УПЦ МП, Мінкульт, РПЦ
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