В Минкульте объяснили, что будет, если УПЦ МП не переименуется

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В Министерстве культуры Украины надеются, что Украинская православная церковь Московского патриархата выполнит закон о переименовании в Русскую православную церковь, поскольку от этого в дальнейшем будет зависеть позиция государства, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс".

"Закон не является декларативным, он не является общим, он имеет четкие критерии по которым можно определить религиозную организацию, которая подпадает под его нормы", — сказали в ведомстве.

Кроме того, в Минкульте добавили, что УПЦ МП полностью попадает под действие закона и обязана переименоваться.

"Мы очень надеемся, что будет принято соответствующее адекватное решение и тогда будет возможность и религиозным общинам у себя на местах внести согласно закону изменения своих уставов... От действий руководства этой церкви будут зависеть и действия государства, как она будет реагировать на абсолютное выполнение норм закона или на сознательное непослушание", — отметил представитель Минкульта.