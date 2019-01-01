"Это вам не колония": в Евросоюзе разгорелся новый громкий скандал

Власть Великобритании возмутил термин "колония" в отношении Гибралтара, которым воспользовался Европейский Союз в своем официальном документе, передает ONLINE.UA со ссылкой на Sky News.
Отмечается, что соответствующий термин был использован в сегодняшнем решении послов ЕС относительно будущего безвиза для британцев. Документ перечисляет британские территории, граждане которых имеют право на безвизовый въезд в ЕС после Brexit.
"В отношении Гибралтара в документе было сделано примечание: "колония Британской Короны". Также указано, что между Испанией и Великобританией имеется спор относительно суверенитета над Гибралтаром", — сказано в сообщении.
В ответ на это представитель премьер-министра Великобритании заявил, что "вообще недопустимо описывать Гибралтар таким словесным маркером".
"Гибралтар не является колонией, и это вообще неприемлемо — называть его так. Гибралтар является полноценной частью британской семьи и имеет зрелые и современные конституционные отношения с Великобританией", — сказал он.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее министр труда и пенсионного обеспечения Великобритании Эмбер Радд назвала президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера "ужасным". Кроме того, она добавила, что необходимы официальные жалобы на его поведение.