"Это вам не колония": в Евросоюзе разгорелся новый громкий скандал

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Власть Великобритании возмутил термин "колония" в отношении Гибралтара, которым воспользовался Европейский Союз в своем официальном документе, передает ONLINE.UA со ссылкой на Sky News.

Отмечается, что соответствующий термин был использован в сегодняшнем решении послов ЕС относительно будущего безвиза для британцев. Документ перечисляет британские территории, граждане которых имеют право на безвизовый въезд в ЕС после Brexit.

"В отношении Гибралтара в документе было сделано примечание: "колония Британской Короны". Также указано, что между Испанией и Великобританией имеется спор относительно суверенитета над Гибралтаром", — сказано в сообщении.

В ответ на это представитель премьер-министра Великобритании заявил, что "вообще недопустимо описывать Гибралтар таким словесным маркером".