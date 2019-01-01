Донбасс Путину не нужен: экс-депутат Госдумы РФ рассказал, зачем России война на востоке Украины

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Донбасс российскому главе Владимиру Путину не нужен и никто не собирается интегрировать его в состав России.

Об этом заявил российский политик, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в интервью украинскому телеканалу, передает ONLINE.UA.

По мнению Пономарева, сам по себе оккупированный Донбасс не представляет интереса для Кремля. Эту территорию Путин намерен использовать для торгов с Украиной по аннексированному Крыму.

"Я думаю, что вопрос же совсем не в Донбассе. Донбасс Путину не нужен. Там было и так очень много проблем в России угольной отрасли в Ростовской области, чтобы хоть кто-нибудь из российских лидеров хотел бы брать на себя головную боль… и интегрировать Донбасс в состав России", – считает Пономарев.

Он подчеркнул, что Путин накаляет ситуацию на Донбассе, чтобы повлиять на внутреннюю ситуацию в Украине. Пономарев убежден, что Путин даже согласился бы на то, чтобы заплатить Украине за то, чтобы она забыла о Крыме.

"Донбасс нужен для того, чтобы влиять на внутреннюю ситуацию в Украине, и для того, чтобы было чем торговаться за Крым. Путин, может быть, даже и согласился бы на то, чтобы тем или иным способом Украине дать каких-то денег для того, чтобы она забыла о Крыме, и тогда можно и о Донбассе, и обо всем остальном, и так далее, потому что деньги в России есть… Это для пенсионеров их нет, а для разных внешнеполитических дел, для Венесуэлы миллиард, например…", — добавил экс-депутат Госдумы РФ.

Он также прокомментировал предложенный представителем ОБСЕ Мартином Сайдиком новый мирный план по Донбассе. Пономарев считает, что этот план реален, но требует во многом доработок.

"Что в этом плане, мне кажется, требует доработки, как сказал господин Климкин, так это вопрос с выборами. Нельзя проводить выборы в условиях неурегулированного конфликта. И введение миротворцев или международной администрации – это не значит, что война закончилась в эту же секунду", – сказал Пономарев.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в разведке США сделали тревожный прогноз по действиям России в Украине. Там заявили, что Россия продолжит военную, политическую и экономическую дестабилизацию Украины для того, чтобы повредить усилиям Киева по интеграции в ЕС и усилении связей с НАТО.