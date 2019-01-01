Переговоров больше не будет: в США поставили жесткий ультиматум России по Украине

Переговоров больше не будет: в США поставили жесткий ультиматум России по Украине

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Фото: pixabay.com

США не будут продолжать переговоры с Россией по Украине, пока Кремль не освободит незаконно захваченных украинских моряков в плен в Керченском проливе.

Об этом заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США.

Переговоров больше не будет: в США поставили жесткий ультиматум России по Украине (1)

Во время брифинга в Брюсселе Волкер поставил категоричное требование России. Он заявил, что США призывают немедленно освободить украинских военнопленных моряков, чтобы снова вернуться к дипломатическому решению проблемы.

“Нам известно и из изображений, и с видео, и из того, что нам показывают украинские коллеги, это блокирование прохода через пролив, преследования украинских судов в международных водах, стрельба по ним и моряки, которые до сих пор задержаны в России”, — подчеркнул Волкер, отметив, что США владеют полной информацией о беспределе России в районе Керченского пролива.

Волкер добавил, что США и Европа рассматривают возможность введения новых санкций против России за ее незаконные действия в Керченском проливе. По его словам, они будут введены, если Россия не освободит украинских моряков и будет продолжать контроль над Керченским проливом.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг от имени НАТО вновь призвал Россию немедленно освободить захваченных в ноябре украинских моряков и корабли.

Источник: ONLINE.UA Теги: США, Россия, Украина, ультиматум, переговори, Керченская протока, українські моряки, плен, Курт Волкер, Госдеп США
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