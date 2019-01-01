Не будем подражать России: Столтенберг о размещении ядерных ракет НАТО в Европе

Йенс Столтенберг (фото — commons.wikimedia.org)

НАТО не будет размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе и подражать тому, что делает Россия.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

"Нам не нужно подражать тому, что делает Россия", — подчеркнул Столтенберг.

При этом Столтенберг добавил, что Североатлантический альянс должен убедиться, что все его средства сдерживания российской агрессии "эффективны и заслуживают доверия". По его словам, в НАТО видят рост нестабильности, но она не является немедленной угрозой членам альянса.

Комментируя выход США из ракетного договора с Россией, Столтенберг заявил, что данные разведки подтверждают, что Москва нарушает ДРСМД. Поэтому НАТО продолжит работать с Москвой по этому вопросу.

Напомним, 2 февраля США временно вышли из ракетного договора с Россией, который, по данным Вашингтона, Москва нарушала годами. Американские власти дали РФ полгода на то, чтобы вернуться к выполнению условий соглашений. В частности, США требуют, чтобы Россия уничтожила все ракеты, нарушающие договор. Среди них крылатая ракета 9М729.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в США высмеяли новейшую крылатую ракету Путина, которую продемонстрировало Минобороны РФ. Там заявили, что ее показ в статистике не доказывает, что дальность полета ракеты соответствует указанной в договоре.