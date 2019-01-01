Включая Джавелины: Украина запланировала масштабную закупку оружия у США и стран НАТО

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Украина готова начать масштабную закупку оружия у США и стран НАТО, включая комплексы летального оружия, такие как ракеты Javelin.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины, передает ONLINE.UA.

Закупки Украины оружия у США и стран НАТО осуждала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с представителем США в Группе стратегических советников высокого уровня Министерства обороны Украины генерал-лейтенантом вооруженных сил США Китом Дейтоном. Она уточнила, что накануне президент Украины Петр Порошенко подписал закон о закупке оружия за границей без посредников. По мнению Климпуш-Цинцадзе, этот закон станет хорошим сигналом доя укрепления обороноспособности Украины.

Она также подчеркнула, что Украина надеется стать активным участником американской программы "Иностранное военное финансирование" (Foreign Military Financing, FMF). Климпуш-Цинцадзе добавиоа, что на сегодняшний день США продолжают совершенствовать подготовку боевых частей ВСУ, их оборудование, медицинское и материально-техническое обеспечение. Она надеется, что с новым украинским законодательство сотрудничество Украины и СШа в оборонной сфере станет еще крепче.

Дейтон в свою очередь отметил, что при имеющихся возможностях необходимо упорно работать на пути реформ оборонного сектора Украины.

"Я хорошо понимаю сложность условий, в которых оказалась Украина, однако не нужно искать причины, тормозящие процесс преобразований в стране. При имеющихся возможностях необходимо настойчиво работать, не останавливая процесс реформирования сектора безопасности и обороны Украины", — подчеркнул он.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что США в ближайшие месяцы могут предоставить Украине противокорабельные ракеты, патрульные корабли и другое военное оборудование для сдерживания морской агрессии России.