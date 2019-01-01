Италия помешала: в ЕС заблокировано решение о признании Гуайдо президентом Венесуэлы

Италия помешала: в ЕС заблокировано решение о признании Гуайдо президентом Венесуэлы

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Фото: pixabay.com

В Бухаресте состоялось заседание глав МИД стран Евросоюза, на котором голосовали за компромиссное решение Европарламента о признании Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Это решение было заблокировано Италией.

Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на дипломатические источники, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что Италия стала единственной из 28 стран ЕС, присутствовавших на заседании глав министерств иностранных дел, которая отказалась признавать Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Известно, что Италию косвенно поддерживали Греция, Кипр, Словакия и Австрия.

Перед голосованием, глава МИД Италии Манлио Ди Стефано пояснил позицию своей страны. Он заявил, что Италия не хочет поддерживать неизбранных политиков, предпочитая исключительно дипломатические пути, поскольку не желает повторения Ливии. В ответ на это Гуайдо призвал власти Италии признать его временным президентом Венесуэлы, так как это единственный способ прекратить массовые убийства в стране.

"Мадуро полностью утратил контроль над страной, в которой осуществляются массовые убийства и аресты силами специальных полицейских сил FAES. За неделю спецназом полиции убиты 70, отправлены за решетку 700 человек, в том числе 80 детей", — подчеркнул Гуайдо.

Следует отметить, что Европейский парламент признал Хуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы и призвал ЕС сделать то же самое. За это решение отдали свои голосва 439 европарламентариев, против выступили 104.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Николас Мадуро признался, что у властей Венесуэлы есть российское вооружение "высочайшего уровня", а персонал прошел подготовку в РФ.

Источник: ONLINE.UA Теги: Италия, Венесуэла, хуан гуайдо, Евросоюз, решение
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