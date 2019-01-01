Наш ответ будет зеркальным: Путин гневно пригрозил США

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Россия приостанавливает участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности и будет создавать новые вооружения.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Кремля.

"Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое", — заявил Путин.

Он поручил Шойгу и Лаврову больше не инициировать переговоры по разрыву ДРСМД с США. По словам Путина, Россия вернется к диалогу, только "когда партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике — и для нас, и для них, и для всего мира".

Путин подчеркнул, что РФ после приостановки участия в ДРСМД будет создавать новые вооружения, но без увеличения бюджета министерства обороны. Он уверил, что не намерен втягиваться в затратную гонку вооружений.

Также Путин заявил, что если в Европе появятся ракеты средней и меньшей дальности, то Россия сразу же разместит свои. Он поручил главам МИД РФ и Минобороны РФ "внимательно наблюдать за тем, что будет происходить, и своевременно докладывать предложения по нашей реакции на происходящие события".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в НАТО уверили, что не будут размещать в Европе ядерные ракеты для сдерживания России.