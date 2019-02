На Кубу рухнули два метеорита: появились зрелищные фото и видео

В небе над Кубой прогремел мощный взрыв, который напугал местных жителей. Как оказалось, этот взрыв спровоцировали метеориты, которые рухнули на территорию страны в городе Матансас и в провинции Пинар-дель-Рио.

Фото и видео упавших метеоритов в соцсети публикуют очевидцы происшествия, сообщает ONLINE.UA.

Власти Кубы подтвердили, что на территорию страны рузнули метеориты, которые и спровоцировали загадочные взрывы. На месте происшествия работают специалисты, которые уже нашли несколько обломков космических объектов, размер которых достигает 20-30 см.

#BREAKING: Just got this video from a friend in #PinardelRio who says they think the trail in the sky was left by a #meteorite, which shattered windows and made extremely loud sounds. Sounded like two #explosions. #cuba @WPLGLocal10 pic.twitter.com/AMmb9ZE6vB