На Кубу рухнули два метеорита: появились зрелищные фото и видео

На Кубу рухнули два метеорита: появились зрелищные фото и видео

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Падіння метеоритів на Кубі (фото — twitter.com)

В небе над Кубой прогремел мощный взрыв, который напугал местных жителей. Как оказалось, этот взрыв спровоцировали метеориты, которые рухнули на территорию страны в городе Матансас и в провинции Пинар-дель-Рио.

Фото и видео упавших метеоритов в соцсети публикуют очевидцы происшествия, сообщает ONLINE.UA.

Власти Кубы подтвердили, что на территорию страны рузнули метеориты, которые и спровоцировали загадочные взрывы. На месте происшествия работают специалисты, которые уже нашли несколько обломков космических объектов, размер которых достигает 20-30 см.

Очевидцы рассказывают, что в момент падения метеоритов слышали громкие звуки, похожие на взрывы, а после увидели огонь и дым в небе. Они сначала подумали, что произошла авиакатастрофа, но позже оказалось, что в этот момент на Кубу падали метеориты.

По предварительным данным пострадавших в результате падения метеоритов нет. Зафиксированы незначительные разрушения.

Министр науки, технологии и охраны окружающей среды Кубы Эльба Роса сообщила, что ученые работают на месте падения метеорита на западе страны, и допустила, что подобный случай произошел возле города Матансас, расположенного к востоку от столицы страны.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Карпатах упал метеорит.

На Кубу рухнули два метеорита: появились зрелищные фото и видео (1)

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Источник: ONLINE.UA Теги: Куба, метеориты, фотообзор, видео
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