Трамп назвал условие, при котором введет чрезвычайное положение в США

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Американский глава Дональд Трамп заявил, что считает высокой вероятностью введение чрезвычайного положения в США. Он подчеркнул, что сделает это, если переговоры с демократами по выделению средств на строительство стены с Мексикой зайдут в тупик, передает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

Тем самым Трамп подтвердил свое намерение добиваться финансирования стены на границе США и Мексики. Если он объявит чрезвычайное положение в стране, то сможет выделить 5,7 млрд долларов на пограничную стену в обход согласия Конгресса.

В свою очередь спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что в бюджете 2019 года "не будет никаких денег на стены". При этом она отметила, что демократы готовы обсуждать закупки высокотехнологичных устройств для охраны границы и создание новых пунктов пропуска, деньги на которые могут быть выделены из бюджета США.

Следует омтетить, что Трамп сравнивает ситуацию на границе с Мексикой с Афганистаном. По его словам, Мексика распространяет гуманитарный кризис на южной границе и по всей территории США, поэтому он любыми способами добьется строительства стены на южной границе.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Трамп решил немедленно не вводить чрезвычайное положение в стране, из-за того, что Конгресс отказывается выделять деньги из бюджета на строительство стены на границе с Мексикой.