РФ будет нести ответственность: в НАТО отреагировали на решение Путина

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Россия будет нести единоличную ответственность за разрыв Договора о ракетах средней и меньшей дальности, если не пойдет на условия США и не уничтожит ракеты 9М729.

Об этом говорится в согласованном осоюзниками заявлении НАТО, сделанном накануне в Брюсселе, передает ONLINE.UA со ссылкой на росСМИ.

Комментируя выход России из ракетного договора с США, где отказались признавать нарушения со своей стороны, представитель НАТО подчеркнул, что Североатлантический альянс поддерживают позицию Вашигтона и признает отвественность Москвы за прекращение действия ДРСМД. При этом он подчеркнул, чо в Альянсе по-прежнему стремятся к конструктивному диалогу с Россией, хоть российские власти и делают его невозможным.

Следует отметить, что в России обвиняют США в нарушении ДРСМД. В частности, глава российского МИД Сергей Лавров считает, что Вашингтон уже много лет нарушает не только ракетный договор, из которого 2 февраля вышли США и РФ, но и Договор о нераспространении ядерного оружия и Договор о стратегических наступательных вооружениях.

При этом президент США Дональд Трамп пообещал, что в Вашингтоне начнут разрабатывать варианты военного ответа нарушений Россией ДРСМД.

"Мы приступим к разработке наших собственных вариантов военного ответа и будем работать с НАТО и другими союзниками и партнерами с тем, чтобы нивелировать любое военное преимущество России, которое она получает от своих незаконных действий, нарушая ДРСМД", — говорится в заявлении Трампа.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин приказал создать новые гиперзвуковые баллистические ракеты в России после выхода из ракетного договора с США.