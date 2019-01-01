Епифаний рассказал, как разрушить последний форпост Путина в Украине

Голова ПЦУ Епіфаній (фото — wikipedia.org)

Последним форпостом президента России Владимира Путина в Украине является РПЦ, которая глубоко проникает в душу украинцев и зомбирует их. После того, как все присоединятся к ПЦУ, Путин потеряет свое влияние на украинцев, благодаря чему война на Донбассе закончится, а Крым будет возвращен Украине.

Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины — митрополит Киевский и всея Украины Епифаний накануне своей интронизации, передает ONLINE.UA со ссылкой на Радио Свобода.

"РПЦ в Украине является последним форпостом Путина. Потому что церковь проникает глубоко в душу православных украинцев. И мы это реально видим, насколько церковь зомбирует их в этом направлении. Есть много тех, которые сейчас практически понимают, но и до конца не понимают, что произошло. Они убеждены, что то, что произошло, то это произошло неканоническим способом, Вселенский патриарх сделал это неправильно, он не имел права и так далее", — объяснил Епифаний.

Но он убежден, что как только все православные украинцы объединятся, то Россия потеряет свое влияние в Украине, хоть и будет продолжать провокации. Епифаний считает, что Москва будет пытаться создать противостояния в Украине на религиозной почве, но он уверен, что украинцы примут правильное решение и не будут принимать участие в этих провокациях.

Ранее Епифаний подчеркивал, что определенное количество приходов, подчиненных Русской православной церкви, на равных правах будут существовать в Украине и со временем украинские и российские народы восстановят дружеские отношения.

Как сообщал ONLINE.UA, 3 февраля 2019 года состоится интронизация главы ПЦУ митрооплита Епифания, после чего будет проведено первое заседание Синода ПЦУ, где окончательно будут согласованы, утверждены и назначены соответствующие должности или синодальные управления, которые будут действовать в дальнейшем для развития единой поместной православной церкви.