Харьковский сурок Тимка предсказал, когда в Украину придет весна

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Весна в 2019 году будет поздней, так как в марте в Украине еще будут заморозки, а теплая и солнечная погода наступит лишь в апреле.

Такой прогноз сделал харьковский сурок Тимка, которого разбудили сегодня, 2 февраля, в День сурка, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сообщается, что сурок Тимка после того, как его разбудили, не увидел своей тени, что говорит о ранней весне. Но сотрудница университета Надежда Токарская, истолковала прогноз сурка так, что весна в 2019 году будет поздней, а зима полностью уйдет только в апреле.

Напомним, степной сурок Тимка живет на территории биологической станции Харьковского национального университета им. В. Каразина. Он является уже третьим в дианстии сурков, которые обитают на биологической станции и предсказывают погоду на весну. Сурок Тимка III сменил в прошлом году на посту своего отца – Тимку II. Он предсказывал погоду на протяжении последних 7 лет, после чего отправился на покой.

Следует отметить, что в Украине во Львоской области живет еще один сурок — Маруся. Ее также планируют разбудить и выманить из норы 15 февраля, в день Сретения Господнего.

Добавим, День сурка является традиционным народным праздником США и Канады, который уже давно успешно переняли в Украине. Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы. По его поведению можно судить о близости наступления весны.

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