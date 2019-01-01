Россия оснащает военные корабли оружием, которое ослепляет и вызывает галлюцинации

Россия оснащает военные корабли оружием, которое ослепляет и вызывает галлюцинации

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Фото: mil.ru

В России похвастались новым оружием, которое уже установлено на два фрегата. Там создали станции визуально-оптических помех 5П-42 "Филин", которые ослепляют противника и могут вызывать у него галлюцинации, приводит к дезориентации в пространстве, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

В пресс-службе компании "Росэлектроника", где было создано оружие, которое ослепляет и вызывает галлюцинации, сообщили, что станции выдают низкочастотные колебания света, что вызывает расстройство органов зрения. Добровольцы, на которых испытывали системы, заявили, что на дальности два километра просто не видели цели и поэтому не могли вести огонь. А каждый пятый доброволец заявил, что действие "Филина" вызвало у него галлюцинации, тошноту и головокружение.

Кроме этого "Филины" способны подавлять лазерные дальномеры инфракрасного диапазона, приборы ночного видения, а также системы наведения противотанковых управляемых ракет на дальностях до пяти километров.

Отмечается, что "Филины" планируют установить еще на два фрегата, которые строятся на заводе "Северная верфь".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 9 января, в Черное море вошел российский ракетный противолодочный эсминец "Североморск". За время оккупации Крыма подобный корабль, который относят к основной ударной силе ВМФ РФ в дальней морской зоне, Россия впервые направила в черноморскую акваторию.

Источник: ONLINE.UA Теги: Россия, вмф рф, нова зброя, корабли, фрегат
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