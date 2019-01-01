Известное британское издательство попало в скандал из-за "ничейного" Крыма

Известное британское издательство попало в скандал из-за "ничейного" Крыма

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Фото: twitter.com

Самое большое и самое известное издательство детской литературы в Великобритании Usborne Publishing выпустило атлас, в котором Крым назвало территорией, "оспариваемой Украиной и Россией".

На это обратил внимание украинский журналист Алексей Мустафин, который опубликовал скрин скандального аталаса, передает ONLINE.UA.

Известное британское издательство попало в скандал из-за "ничейного" Крыма (1)

"В издательстве Usborne не знают слово оссupied", — возмутился журналист.

Следует отметить, что на сайте издательства найти примеры и других атласов, где Крым указан как "спорная территория".

Напомним, многие европейские издательства неоднократно попадали в скандал из-за обозначений Крыма на атласах и картах мира. Ранее немецкая издательская группа Mair Dumont выпустила новые атласы, в которых обозначила Крым отдельным государством. Немецкие издатели в обозначениях указали, что Симферополь входит в состав государства Крым, в то время, как город Сумы, например, входит в состав Украины. Это же издательство до этого выпускало атласы мира с "российским" Крымом и отказывалось исправить ошибку.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Twitter попал в громкий дипломатический скандал из-за того, что верифицировал профиль так называемого "представительства" Министерства иностранных дел России в оккупированном Симферополе.

Источник: ONLINE.UA Теги: Крым, оккупация, аннексия, скандал, атлас, Издательство
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