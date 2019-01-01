В ПАСЕ ответили на дерзкое требование России по возвращению взносов

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У страны, которая входит в Совет Европы, есть обязательства по уплате взносов в бюджет организации. Поэтому в Страсбурге исключили возможность возвращение взносов России, которые были сделаны в тот период, когда российская делегация не участвовала в работе ПАСЕ.

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на источник в Страсбурге, передает ONLINE.UA.

"Выплата полного взноса в бюджет — юридическая обязанность страны-члена Совета Европы. Пока Россия является страной Совета, она должна платить все, что рассчитано, согласно бюджету, который одобрили все 47 стран организации", — заявил источник, подчеркнув, что вопрос, связанный с возвращением взносов России, на повестке дня ПАСЕ не стоит.

Таким образом в СЕ отреагировали на дерзкое требование спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, который заявил, что ПАСЕ должна возвратить России взнос, который был внесен в тот период, когда страна не участвовала в работе организации. Он назвал сумму в 10 млрд рублей (около 4 млрд гривен).

Напомним, делегацию России в ПАСЕ лишили права голоса в 2014 году из-за оккупации Крыма и вооруженной агрессии в Украине. С того момента российская делегация отказалась принимать участие в работе ПАСЕ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ПАСЕ не поддалась на шантаж России, где угрожают отказаться от членства в СЕ, если российской делегации не вернут право голоса в Парламентской ассамблее.