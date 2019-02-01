Годовщина смерти Кузьмы Скрябина: украинцы трогательно вспомнили артиста

Кузьма Скрябін (фото — instagram.com)

2 февраля 2019 года исполнилось четыре года со дня смерти Кузьмы Скрябина, который погиб в автокатастрофе в Днепропетровской области. Украинцы в этот день трогательно вспомнили Кузьму Скрябина — они вышли на площади городов, чтобы спеть легендарные хиты Кузьмы и почтить память артиста, передает ONLINE.UA.

Друзья и коллеги Кузьмы Скрябина также посвятили ему посты в соцсетях, в которых написали, что скорбят и помнят Андрея Кузьменко.

В частности, в четвертую годовщину смерти артиста ведущий программы "Один за всех", юрист Михаил Присяжнюк разместил стихотворение, в котором вспомнил о тяжелой политической ситуации в стране, о том, что Скрябин не успел завершить дела, уйдя так рано. А украинская певица Ирина Билык написала: "Иногда снишься.. Иногда плачу.. С тобой в этом мире было б точно иначе.... Памяти друга".

Андрей Кузьменко запомнился поклонникам хорошим чувством юмора и глубокими содержательными текстами, а также активной гражданской позицией. Поэтому даже после его трагической смерти украинцы поют его легендарные хиты.

В январе 2019 года группа "Скрябин" выпустила посмертную песню Кузьмы "Солнце вместо шапки", записанную голосом Андрея Кузьменко. Музыканты группы рассказали, что на компьютере Кузьмы сохранилось много демо-версий будущих песен, и одна из них оказалась хорошего качества.

Напомним, Кузьма Скрябин погиб 2 февраля 2015 год в Днепропетровской области. Автомобиль артиста столкнулся с молоковозом. От полученных травм Кузьма скончался на месте происшествия.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Могилевская посвятила трогательную песню Кузьме Скрябину под названием Personsl Jesus.