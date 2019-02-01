Годовщина смерти Кузьмы Скрябина: украинцы трогательно вспомнили артиста

Годовщина смерти Кузьмы Скрябина: украинцы трогательно вспомнили артиста

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Кузьма Скрябін (фото — instagram.com)

2 февраля 2019 года исполнилось четыре года со дня смерти Кузьмы Скрябина, который погиб в автокатастрофе в Днепропетровской области. Украинцы в этот день трогательно вспомнили Кузьму Скрябина — они вышли на площади городов, чтобы спеть легендарные хиты Кузьмы и почтить память артиста, передает ONLINE.UA.

Друзья и коллеги Кузьмы Скрябина также посвятили ему посты в соцсетях, в которых написали, что скорбят и помнят Андрея Кузьменко.

 
 
 
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Кузьмі Скрябіну Так сумно, брате, що летять роки, Ти зараз десь напевно біля БОГА. Не мають рюмсати міцні чоловіки, Навіть коли у них складна дорога. Та все одно ти зрозумів би плач, Той що від болю через вічну втрату. У мене безліч цілей та задач, А справжніх друзів зовсім небагато. Нажаль, так сталося, що ти пішов від нас Нещасний випадок, або ж тебе прибрали. Немає значення, коли сплинає час, Та відбуваеться занедбання держави. Складні часи і клята та війна, Я бачу люди руки опустили, Та доля наша вічна і складна, Щоб ми себе змінити захотіли! Я пам’ятаю все, що ти хотів, Але не встиг завершити ті справи, Та сподіваюсь БОГ тебе зустрів На тому березі сумної переправи... (17 серпня 1968 — 2 лютого 2015) Чувак, я пам’ятаю тебе.... #народныйадвокат #михаилприсяжнюкстихи #скрябин #вечер #пятница #зима

Публикация от  Михаил Присяжнюк (@mikhailprisiazhniuk)

В частности, в четвертую годовщину смерти артиста ведущий программы "Один за всех", юрист Михаил Присяжнюк разместил стихотворение, в котором вспомнил о тяжелой политической ситуации в стране, о том, что Скрябин не успел завершить дела, уйдя так рано. А украинская певица Ирина Билык написала: "Иногда снишься.. Иногда плачу.. С тобой в этом мире было б точно иначе.... Памяти друга".

Годовщина смерти Кузьмы Скрябина: украинцы трогательно вспомнили артиста (1)

Годовщина смерти Кузьмы Скрябина: украинцы трогательно вспомнили артиста (2)

Годовщина смерти Кузьмы Скрябина: украинцы трогательно вспомнили артиста (3)

Годовщина смерти Кузьмы Скрябина: украинцы трогательно вспомнили артиста (4)

Андрей Кузьменко запомнился поклонникам хорошим чувством юмора и глубокими содержательными текстами, а также активной гражданской позицией. Поэтому даже после его трагической смерти украинцы поют его легендарные хиты.

В январе 2019 года группа "Скрябин" выпустила посмертную песню Кузьмы "Солнце вместо шапки", записанную голосом Андрея Кузьменко. Музыканты группы рассказали, что на компьютере Кузьмы сохранилось много демо-версий будущих песен, и одна из них оказалась хорошего качества.

Напомним, Кузьма Скрябин погиб 2 февраля 2015 год в Днепропетровской области. Автомобиль артиста столкнулся с молоковозом. От полученных травм Кузьма скончался на месте происшествия.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Могилевская посвятила трогательную песню Кузьме Скрябину под названием Personsl Jesus.

Источник: ONLINE.UA Теги: Кузьма Скрябин, годовщина смерти, песни, хіти, Украина, Андрей Кузьменко
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