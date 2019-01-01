Google закрывает свою соцсеть: известна причина

Фото: flickr.com

Со 2 апреля 2019 года закрывается социальная сеть Google+. Пользователи соцсети должны до этого момента сохранить все свои архивные фото и видео, так как весь контент с аккаунтов будет удален.

Об этом говорится в блоге компании Google, сообщает ONLINE.UA.

В Google решили закрыть свою соцсеть, так как она пользуется низкой популярностью у пользователей. Уже с 4 февраля в Google+ нельзя будет создавать профили, страницы, сообщества и мероприятия, но пользователям оставят два месяца на то, чтобы сохранить свою информацию.

Модераторам сообществ в Google+ также дали возможность скачать и сохранить нужные данные сообщества. С начала марта им также можно будет скачать дополнительные данные, такие как содержимое, фотографии и информацию об авторе со всех записей в открытом сообществе.

Омечается, что кнопка "Вход с Google+" на различных сайтах и в приложениях также перестанет работать в ближайшие недели, но вместо нее появится кнопка входа с аккаунтом Google, которая будет работать аналогичным образом.

Напомним, Социальная сеть Google+ была запущена в 2011 году. За восемь лет работы в ней было создано почти 550 млн аккаунтов.

Следует добавить, что в сентябре 2018 года в Google анонсировали закрытие социальной сети. Тогда причиной этого решения называли баг, из-за которого данные пользователей могли попасть в посторонние руки. В декабре Google сообщила об устранении еще одной уязвимости в Google+ API, из-за которой сроки закрытия социальной сети сместились с августа на апрель 2019 года.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что во Франции Национальная комиссия по делам информационных технологий (CNIL) и правам человека оштрафовала компанию Google на 50 миллионов евро. Основной причиной такого крупного штрафа стало нарушение европейских правил о защите персональных данных.