Курс валют на сегодня 3 февраля - доллар не изменился, евро не изменился

На воскресенье, 3 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар не изменился, евро не изменился.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 3 февраля цена доллара США составит 27 гривен 74 копейки. Таким образом цена американского доллара не изменился.

Цена евро на сегодня не изменилась и на сейчас курс евро составляет 31 гривна 87 копеек.

В субботу, 2 февраля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.515/27.48 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 31.6/31.55 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого. — Ральф Уолдо Эмерсон

Смотрите остальные курсы валют в Украине