Боевики ранили двух бойцов ВСУ на Донбассе: украинские защитники жестко ответили врагу

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Боевики усилили обстрелы на Донбассе, атакуя украинских защитников из 82-мм минометов и БМП-1 . В ходе боевых действий двое бойцов ВСУ получили ранения.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

За минувшие сутки, 2 января, противник десять раз открывал огонь по позициям ВСУ. Защитников Красногоровки, Широкино, Гнутово, хутора Вольный, Крымского и Майского боевики обстреливали из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Луганского враг бил из запрещеных минометов 82 калибра и БМП-1 .

Украинские военные жестко ответили боевикам, подавив вражеский огонь дежурными огневыми средствами. По данным разведки, враг понес потери — сообщается о двух уничтоженных и четверых раненых боевиках.

Также штаб ООС сообщил, что украинские военные 2 февраля задержали жителя Донецкой области, который пытался вступить в состав российско-оккупационных войск. На Светлодарском направлении его заметили на одном из наблюдательных постов. Задержанным оказался гражданин Украины 1977 года рождения, который ранее был дважды судимый с общим сроком отбывания наказания более 15 лет.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что на расстоянии 250 км от границы Украины Россия разместила 12 ракетных комплексов "Искандер-М", которые могут быть оснащены ядерными боезарядами, дальность действия которых достигает 500 км.