Россия готовит атаку: немецкий политик сделал тревожный прогноз о планах Путина на Приазовье

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Россия предпримет все попытки, чтобы проложить сухопутный коридор из Украины в оккупированный Крым. Под угрозу могут попасть Бердянск и Мариуполь, где агрессор готовит "комбинацию" военных действий, кибератак и гибридных акций.

Такой тревожный прогноз о планах Путина на Приазовье сделал руководитель программ Восточной Европы и Центральной Азии в Немецком обществе внешней политики Штефан Майстер, передает ONLINE.UA со ссылкой на Укрфинформ.

Немецкий эксперт считает, что опасность для Украины со стороны России растет. Он прогнозирует, что даже если в настоящее время попытки пробить наземный коридор в Крым со стороны агрессора снизятся, то после запуска "Северного потока-2 " и президентских выборов в Украине, они активизируются.

Майстер допускает, что это может быть и не открытое нападение, а провокации военного характера, кибератаки и гибридные акции, направленные на то, чтобы спровоцировать рост недовольства.

Немецкий политик также прокомментировал нападение Росии на украинские корабли в Керченском проливе и захват в плен 24 моряков. Он считает, что эта атака имела две цели: представить Петра Порошенко "слабым" перед президентскими выборами, поскольку у главы Украины не было возможности полномасштабного ответа, а также проверить реакцию Запада, которая оказалась крайне вялой и может быть воспринята Россией как "разрешение" продолжать свою тактику.

Майстер убежден, что атака украинских кораблей в Азовском море является частью плана Путина по подготовке почвы для превращения этого моря во внутреннее. Кроме этого, по утверждению немецкого политика, Кремль не намерен оставлять попыток экономически ослабить Украины и усугубить ее внутренние проблемы.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что США поставили жесткий ультиматум России, заявив, что переговоров по Донбассу не будет до тех пор, пока Путин не освободит незаконно захваченных в плен украинских моряков.