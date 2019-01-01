В Софии Киевской проходит интронизация главы ПЦУ Епифания: онлайн-трансляция

3 февраля в Киеве проходит интронизация главы ПЦУ Епифания. Торжественное богослужение официального возглавления Епифанием ПЦУ проводится в Софии Киевской. Онлайн-трансляция интронизации Епифания ведется на странице ПЦУ в соцсети, передает ONLINE.UA.
Интронизация Епифания проводится в день
Церемония интронизации предстоятеля Православной церкви Украины завершит все процедуры, которые утверждают ее автокефалию. После чего будет проведено первое заседание Синода ПЦУ, где окончательно будут согласованы, утверждены и назначены соответствующие должности или синодальные управления, которые будут действовать в дальнейшем для развития единой поместной православной церкви.
Интронизация Епифания в Софии Киевской — онлайн-трансляция (видео):
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Епифаний рассказал, как разрушить последний форпост Путина в Украине, которым является РПЦ.