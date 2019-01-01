В Софии Киевской проходит интронизация главы ПЦУ Епифания: онлайн-трансляция

Голова ПЦУ Епіфаній (фото — facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

3 февраля в Киеве проходит интронизация главы ПЦУ Епифания. Торжественное богослужение официального возглавления Епифанием ПЦУ проводится в Софии Киевской. Онлайн-трансляция интронизации Епифания ведется на странице ПЦУ в соцсети, передает ONLINE.UA.

Интронизация Епифания проводится в день 40-летия митрополита Киевского и всея Украины. На богослужении присутствуют президент Петр Порошенко, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет и делегации из Константинополя и Афона, священники из нескольких поместных церквей.

Церемония интронизации предстоятеля Православной церкви Украины завершит все процедуры, которые утверждают ее автокефалию. После чего будет проведено первое заседание Синода ПЦУ, где окончательно будут согласованы, утверждены и назначены соответствующие должности или синодальные управления, которые будут действовать в дальнейшем для развития единой поместной православной церкви.

Интронизация Епифания в Софии Киевской — онлайн-трансляция (видео):

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Епифаний рассказал, как разрушить последний форпост Путина в Украине, которым является РПЦ.