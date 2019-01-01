Президентские выборы 2019: как выглядит список кандидатов в последний день подачи документов в ЦИК

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3 февраля ЦИК завершает прием документов для регистрации кандидатов на президентские выборы 2019 в Украине. На сегодняшний день в список кандидатов на пост президента зарегистрированы 28 человек,сообщает ONLINE.UA.

Известно, что заявления о регистрации кандидатами на выборы президента в 2019 году подали в ЦИК более 70 человек. Из них 28 человек зарегистрировали кандидатами, а 22 было отказано в регистрации. В Центризбиркоме будут принимат документы еще сегодня, начиная с 9:00 до полуночи, а сама регистрация кандидатов завершится 8 февраля.

Президентские выборы 2019: список кандидатов

На данный момент в список кандидатов на пост президента Украины входят 28 человек. Среди них:

1. Валентин Наливайченко (экс-глава СБУ, субъект выдвижения -"Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость");

2. Игорь Шевченко (президент благотворительной организации "Успешная Украина", самовыдвижение);

3. Виталий Скоцик (экс-глава Аграрной партии, самовыдвижение);

4. Сергей Каплин (нардеп, субъект выдвижения — "Социал-демократическая партия"),

5. Анатолий Гриценко (субъект выдвижения — партия "Гражданская позиция");

6. Андрей Садовый (мэр Львова, субъект выдвижения — "Объединение "Самопомич");

7. Виталий Куприй (нардеп, самовыдвижение);

8. Евгений Мураев (нардеп, субъект выдвижения — партия "Наши");

9. Ольга Богомолец (нардеп, самовыдвижение);

10. Роман Насиров (экс-глава ГФС, самовыдвижение);

11. Геннадий Балашов (предприниматель, субъект выдвижения — партия "5.10");

12. Александр Шевченко (нардеп, субъект выдвижения — партия "УКРОП");

13. Олег Ляшко (нардеп, субъект выдвижения — "Радикальная партия Олега Ляшко");

14. Александр Вилкул (нардеп, субъект выдвижения — "Оппозиционный блок — партия мира и развития");

15. Юрий Бойко (нардеп, самовыдвижение);

16. Юлия Тимошенко (нардеп, субъект выдвижения — "Всеукраинское объединение "Батькивщина");

17. Аркадий Корнацкий (нардеп, самовыдвижение);

18. Александр Мороз (пенсионер, субъект выдвижения — "Социалистическая партия Александра Мороза");

19. Александр Данилюк (самовыдвижение);

20. Илья Кива (субъект выдвижения — Социалистическая партия Украины);

21. Дмитрий Добродомов (нардеп, субъект выдвижения — "Общественное движение "Народный контроль");

22. Руслан Кошулинский (субъект выдвижения — Всеукраинское объединение "Свобода");

23. Владимир Зеленский (партия "Слуга народа");

24. Игорь Смешко (экс-глава СБУ, самовыдвижение);

25. Сергей Тарута (нардеп, субъект выдвижения — партия "Основа");

26. Инна Богословская (экс-нардеп, самовыдвижение);

27. Николай Габер (помощник-консультант нардепа, самовыдвижение).

28. Юрий Деревянко (нардеп, субъект выдвижения — партия "Воля").

Ранее об участии в президентских выборах 2019 объявляли действующий президент Украины Петр Порошенко и нардеп Надежда Савченко, но документы на регистрацию в ЦИК они еще не подали.

Напомним, выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов избирателей, то второй тур будет назначен на 21 апреля.

Как сообщал ONLINE.UA, букмекеры сделали первый прогноз на результаты президентских выборов 2019 в Украине. По версии букмекерской компании "Фаворит", по состоянию на 31 января главным претендентом на победу 31 марта является действующий президент Петр Порошенко – коэффициент на его победу составляет 1,90. На втором месте – Юлия Тимошенко с коэффициентом 2,35, замыкает тройку шоумен Владимир Зеленский – 4,70.