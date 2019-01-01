В России умер рэпер Децл: появились новые подробности

Репер Децл (фото — instagram.com)

В ночь со 2 на 3 февраля в России умер известный исполнитель Кирилл Толмацкий, известный как рэпер Децл. Он скоропостижно скончался после концерта в Ижевске. Децл умер из-за внезапной остановки сердца в гримерке, где его около получаса пытались спасти, в возрасте 35 лет.

Подробности внезапной смерти Децла сообщают российские СМИ, передает ONLINE.UA.

"Перед смертью у Децла начали болеть кисти рук, потом начался припадок. Ему пытались помочь около получаса, у гримерки толпилась куча людей — персонал, гости", — говорится в сообщении телеграм-канала Mash.

Отмечается, что в Ижевске Децл выступал не на концерте, а на корпоративе. Хозяин вечеринки уверяет, что "никаких наркотиков на празднике не было, никакой особой еды Толмацкий не заказывал, странно себя не вёл".

Родственники Децла уверяют, что проблем с сердцем у Кирилла не было. Поэтому они ждут экспертизу, которая поможет установить точную причину внезапной смерти рэпера.

Напомним, Кирилл Толмацкий, рэпер Децл, родился в 1983 году в Москве. Он окончил московскую Британскую международную школу, учился в Швейцарии. Огромная популярность к Кириллу пришла в 2000 году после выхода дебютного альбома "Кто? ты". Его продюсером выступал отец — Александр Толмацкий.

Дискография Децла насчитывает восемь студийных альбомов. Популярными у поклонников являются такие хиты, как "Вечеринка", "Слезы" и "Письмо".

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