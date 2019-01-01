В Германии придумали, как спасти ракетный договор между Россией и США

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В Германии предложили план по спасению ракетного договора ДРСМД, действие которого 2 февраля приостановили и Вашингтон, и Москва. В Бундестаге считают, что Россия должна отвести свои спорные крылатые ракеты на восток, а США — предоставить России доступ к ракетным базам в Европе.

С таким предложением выступили немецкие депутаты от Христианско-демократического союза (ХДС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), передает ONLINE.UA со ссылкой на DW.

В частности, бывший офицер генштаба Бундесвера Родерих Кизеветтер обратился к России с призывом отвести крылатые ракеты 9М729 на восток страны так, чтобы после запуска они не могли достичь Европы. США, согласно пплану спасения немецких депутатов для ракетного договора, должны предоставить российским инспекторам доступ к ракетным базам, которые размещены в Румынии, а в будущем могут появиться на территории Польши.

По мнению немецких депутатов, такие действия со стороны России и США будут способствовать возобновлению основ доверия для будущих переговоров относительно разоружения.

Следует отметить, что ранее в Берлине призывали Россию отказаться от крылатой ракеты 9М729, что является главным условием США для возобновления действия ДРСМД. В России уверяют, что эти спорные крылатые ракеты не нарушают условий договора.

После того, как США приостановили участие в ДРСМД, Путин заявил, что Россия также входит из ракетного договора и начинает разработку новых ракет.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в НАТО отреагировали на решение Путина по ракетному договору. Там заявили, что Россия будет нести единоличную ответственность за разрыв Договора о ракетах средней и меньшей дальности, если не пойдет на условия США и не уничтожит ракеты 9М729.