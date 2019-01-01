Нокаут во втором раунде: российский боксер проиграл чемпионский бой и лишился поединка с Ломаченко

Річард Коммі відправив у нокаут Ісу Чанієва (фото — скріншот відео)

Российский боксер Иса Чаниев, который был претендентом на бой с украинским чемпионом Василием Ломаченко, проиграл поединок за титул чемпиона мира по версии IBF. В технический нокаут во втором раунде его отправил боксер из африканской страны Гана Ричард Комми, сообщает ONLINE.UA.

Чемпионский бой за титул чемпиона мира по версии IBF между Чаниевым и Комми проходил в американском городе Фриско. Он завершился на втором раунде победой ганца. При этом россиянин оказался в нокдауне уже в начале боя.

По результатам этого чемпионского боя определился официальный кандидат на поединок с Василием Ломаченко за чемпионский пояс по версии IBF. Еще одним претендентом на поединок с украинским чемпионом является британец Энтони Кролл. Этот бой запланирован на 12 апреля 2019 года.

Комми отправил в нокаут Чаниева в бою за титул чемпиона мира (видео):

Ранее ONLINE.UA сообщал, что известный американский боксер Девин Хейни заявил, что хочет драться с украинским чемпионом WBA и WBO Василием Ломаченко.