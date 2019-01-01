Митрополит Епифаний официально стал предстоятелем ПЦУ: яркие фото с интронизации

Митрополит Епифаний официально стал предстоятелем ПЦУ: яркие фото с интронизации

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Митрополит Епіфаній офіційно став предстоятелем ПЦУ (фото — twitter.com)

3 февраля в Киеве состоялась торжественная интронизация митрополита Киевского и всея Украины Епифания, который теперь официально стал предстоятелем ПЦУ. Интронизация Епифания проходила в Софии Киевской в присутствии президента Украины Петра Порошенко, украинских министров и представителей делегации Вселенского патриархата.

ONLINE.UA собрал яркие фото с интронизации Епифания, которые были опубликованы в соцсетях.

На торжественном богослужении, во время которого было совершено возведение на престол главы ПЦУ, Епифания одели в одежду предстоятеля. Специальная мантия была сшита для него в Михайловском монастыре, а трон для главы ПЦУ изготовили из дуба, который обшили бархатом.

Следует отметить, что интронизация Епифания состоялась в его день рождения — 3 февраля главе ПЦУ исполнилось 40 лет. Украинский глава Петр Порошенко поздравил митрополита Киевского и всея Украины с историческим событием.

"С Вами, Ваше Блаженство, связаны надежды многих людей. Я искренне поздравляю Вас с возведением на киевский престол. Очень важно, что сегодня есть повод для еще одного поздравления. Поздравляю Вас, Ваше Блаженство, с сорокалетием. Желаю Вам сил,мудрости, понимания и поддержки", — сказал Порошенко.

Ранее ONLINE.UA публиковал онлайн-трансляцию интронизации Епифания, который сегодня официально стал предстоятелем ПЦУ.

Митрополит Епифаний официально стал предстоятелем ПЦУ: яркие фото с интронизации (1)

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Источник: ONLINE.UA Теги: фотообзор, Киев, Епифаній, ПЦУ, інтронізація
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