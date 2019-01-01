В России перевернулся автобус с детьми, погибли 7 человек: появилось жуткое видео с места аварии

Фото: twitter.com

Утром 3 февраля в России на 128-м км дороги Калуга — Вязьма автобус, в котором находилось более 30 детей, опрокинулся в кювет. В результате смертельного ДТП погибли семь человек — трое взрослых и четыре ребенка.

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Калужской области опубликовала видео смертельного ДТП под Калугой, передает ONLINE.UA.

Сообщается, что в аварию попал детский танцевальный коллектив из города Ярцево Смоленской области. Юных артистов сопровождали родители и руководители коллектива. Всего в автобусе находилось 45 пассажиров, из которых 14 взрослых и 31 ребенок. Они ехали в Калугу на соревнования.

На данный момент сообщается, что часть пассажиров все еще заблокирована в автобусе. Медики констатировали смерть семерых человек. Также в ДТП пострадали 32 пассажира, некоторые из которых находятся в тяжелом состоянии.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Харьковской области на автодороге неподалеку от города Чугуев столкнулись микроавтобус "Volkswagen" и автомобиль "Hyundai". Авария произошла 14 января, погибли 4 человека.