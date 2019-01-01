В Лондоне готовят план экстренной эвакуации королевы Елизаветы II: что случилось

Королева Великої Британії Єлизавета II (фото — flickr.com)

Официальный Лондон подготовил план эвакуации королевы Елизаветы II и членов королевской семьи из Великобритании. Его применят в случае возникновения беспорядков в стране из-за жесткого и неупорядоченного Brexit, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что планы экстренной эвакуации королевы существовали еще со времен холодной войны. Теперь их перепрофилируют на случай возникновения хаоса в Великобритании в случае выхода страны из состава ЕС без соглашения.

По данным источника, королеву Елизавету II и членов королевской семьи в случае эвакуации вывезут в безопасные места подальше от Лондона. Куда конкретно вывезут монархиню и ее наследников, не указывается.

Сторонники Brexit в парламенте назвали эту подготовку ненужной паникой со стороны чиновников. Они напомнили, что высокопоставленные члены королевской семьи оставались в Лондоне даже во время бомбардировок во Второй мировой войне.

Следует напомнить, что ранее британский парламент отклонил соглашение по Brexit, которого удалось достичь Терезе Мэй со странами ЕС. Премьер-министра Великобритании обязали вернуться к переговорам, но в Евросоюзе отказываются пересматривать соглашение, считая, что там прописаны лучшие условия для Brexit.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Великобритании могут ввести военное положение, чтобы предотвратить хаос и беспорядки в случае выхода из состава Европейского союза без предварительного соглашения. Официальный Лондон не исключает, что в стране могут возникнуть хаос и гражданское неповиновение, в результате чего не избежать гибели людей.