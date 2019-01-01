"Жалкое зрелище": в РПЦ скандально отреагировали на интронизацию Епифания

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В РПЦ назвали "жалким зрелищем" интронизацию митрополита Епифания, которая состоялась 3 февраля в Софийском соборе в Киеве. У патриарха Кирилла уверены, что поместные церкви мира не признали ПЦУ и не поддержали решение Вселенского патриархата предоставить Томос об автокефалии Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Жалкое зрелище. Константинопольский патриархат остался в полном одиночестве со своей клонированной "овечкой Долли". Это одиночество воспринимается совершенно однозначно: никому в мировом православии не нужен раскол", — заявил Волков.

В РПЦ до сих пор не могут смириться с созданием в Украине независимой церкви. Патриарх Кирилл неоднократно отличался скандальными заявлениями в адрес ПЦУ, которую называет "церковной организацией, в которой нет благодати".

Предоставление автокефалии ПЦУ обсуждается не только на уровне РПЦ, но и на уровне Кремля. Российский глава Владимир Путин даже созывал заседание Совета Федерации, чтобы обсудить церковную ситуацию в Украине.

Более того, несколько дней назад Путин пригрозил, что будет защищать верующих в Украине. Он считает, что "украинские власти вмешиваются в дела церкви", на что Кремль не собирается закрывать глаза.

Тем не менее, в Украине зафиксирован массовый переход приходов и общин бывшей УПЦ МП в Православную церковь Украины. На сегодняшний день уже более 150 приходов УПЦ МП присоединились к ПЦУ.

Ранее ONLINE.UA публиковал яркие фото с интронизации Епифания, который сегодня официально взошел на престол и возглавил ПЦУ.