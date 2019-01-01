Долетит до цели за полминуты: у Путина пригрозили Западу оружием судного дня

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В России заявили о создании ракеты, которая сможет долететь до цели за полминуты и станет оружием судного дня для Запада. Речь идет о стратегическом подводном беспилотнике "Посейдон", который в оборонно-промышленном комплексе РФ называют неуязвимым.

Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков пригрозил этим оружием Западу, заявив, что "Посейдон" поможет "образумить американцев и европейцев", сообщает ONLINE.UA со ссылкой на росСМИ.

"Будет создана ракета, которая долетит, куда надо, за полминуты. Конечно, всех характеристик не знаю, но это ответ, это решение которое, надеюсь, образумит американцев, европейцев, в конце концов, заставит более активно действовать в отношении американцев, в отношении требований к американцам о сохранении ДРСМД со стороны НАТО", — заявил Цеков.

В свою очередь член комитета Софеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что России понадобится около двух лет на создание гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности. Он подчеркнул, что это процесс непростой, хоть у РФ и есть много нароботок, включая советсткие ракеты.

Следует добавить, что ранее Минобороны РФ публиковало видео с презентацией "Посейдона". А накануне президен РФ Владимир Путин сообщил о завершении ключевого этапа испытаний необитаемого подводного аппарата.

Впервые о создаваемом в России беспилотном подводном аппарате с ядерной энергетической установкой Путин рассказал в своем послании Федеральному собранию в прошлом году. Тогда он заявлял, что "Посейдоны" могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, и будут способны уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки и так далее.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в России стартовали подводные испытания стратегического беспилотного аппарата "Посейдон", способного нести ядерные боезаряды.