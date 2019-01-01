Детство с автоматом: оккупанты Крыма учат школьников пользоваться оружием

Оккупанты Крыма решили создать "армию патриотов" из детей, которых учат обращаться с оружием. Они создали в оккупированном Севастополе так называемый "дом юнармии", где школьники проходят "общевойсковую подготовку".
Решение о создании центра, где крымских школьников учат обращаться с оружием, приняло Министерство обороны России, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Крым.Реалии".
Отмечается, что на базе центра школьники принимают участие в занятиях по сборке-разборке автомата Калашникова
Известно, что обучением крымских школьников занимаются опытные российские инструкторы-военнослужащие, которые показывают детям на практике основы ведения военных действий. В Минобороны РФ уточнили, что к движению "Юнармии" уже приобщили более 500 школьников.
Ранее украиснкие правозащитники неоднократно обращали внимание на то, как оккупанты в военизированном формате воспитывают детей в аннексированном Крыму.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее оккупанты в аннексированном Судаке открыли детский лагерь "военно-патриотической направленности", на базе которого будут обучать детей военному делу.