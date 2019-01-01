Детство с автоматом: оккупанты Крыма учат школьников пользоваться оружием

Детство с автоматом: оккупанты Крыма учат школьников пользоваться оружием

  |  Украина   |   Читати українською
Фото: twitter.com

Оккупанты Крыма решили создать "армию патриотов" из детей, которых учат обращаться с оружием. Они создали в оккупированном Севастополе так называемый "дом юнармии", где школьники проходят "общевойсковую подготовку".

Решение о создании центра, где крымских школьников учат обращаться с оружием, приняло Министерство обороны России, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Крым.Реалии".

Отмечается, что на базе центра школьники принимают участие в занятиях по сборке-разборке автомата Калашникова АК-74, по строевой подготовке и сдаче нормативов по физической подготовке. Также их учат экипироваться в защитные костюмы и противогазы в случае радиационной, химической или биологической атаки.

Известно, что обучением крымских школьников занимаются опытные российские инструкторы-военнослужащие, которые показывают детям на практике основы ведения военных действий. В Минобороны РФ уточнили, что к движению "Юнармии" уже приобщили более 500 школьников.

Ранее украиснкие правозащитники неоднократно обращали внимание на то, как оккупанты в военизированном формате воспитывают детей в аннексированном Крыму.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее оккупанты в аннексированном Судаке открыли детский лагерь "военно-патриотической направленности", на базе которого будут обучать детей военному делу.

Источник: Крим.Реалії Теги: Крым, дети, оружие, школьники, оккупация, військова підготовка
Новости других СМИ
Долетит до цели за полминуты: у Путина пригрозили Западу оружием судного дня
Долетит до цели за полминуты: у Путина пригрози...
Прогноз погоды в Украине на понедельник - 04 февраля
Прогноз погоды в Украине на понедельник - 04 фе...
Кризис во Франции: Макрон задумался о проведении референдума
Кризис во Франции: Макрон задумался о проведени...
"Жалкое зрелище": в РПЦ скандально отреагировали на интронизацию Епифания
"Жалкое зрелище": в РПЦ скандально от...
В Лондоне готовят план экстренной эвакуации королевы Елизаветы II: что случилось
В Лондоне готовят план экстренной эвакуации кор...
В России перевернулся автобус с детьми, погибли 7 человек: появилось жуткое видео с места аварии
В России перевернулся автобус с детьми, погибли...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Статьи