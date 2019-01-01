Украинская теннисистка триумфально выиграла престижный турнир WTA: опубликовано видео

Даяна Ястремська (фото — twitter.com/WTA)

Украинская теннисистка Даяна Ястремская стала победительницей престижного турнира WTA в Таиланде. 18-летняя украинка триумфально обыграла в финале австрийку Айлу Томлянович со счетом 6:2, 2:6, 7:3.

Видео финала турнира в Таиланде с призовым фондом 250 тысяч долларов опубликовала пресс-служба WTA, сообщает ONLINE.UA.

Для Ястремской победа на турнире в Таиланде принесла второй титул WTA, который позволит ей поднятся на 34-е место в мировом рейтинге. Матч между Ястремской и Томлянович длился почти 2,5 часа. В первом сете украинка победила соперницу, во втором — уступила ей, а в третьем, решающем сете, вырвала победу у австрийки.

Напомним, на следующей неделе Ястремская начнет выступления в составе национальной сборной Украины в матчах Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации, которые пройдут в Польше.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что российский боксер проиграл чемпионский бой африканцу и лишился шанса на поединок с украинским чемпионом Василием Ломаченко.