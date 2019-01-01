Украинская теннисистка триумфально выиграла престижный турнир WTA: опубликовано видео

Украинская теннисистка Даяна Ястремская стала победительницей престижного турнира WTA в Таиланде.
Видео финала турнира в Таиланде с призовым фондом 250 тысяч долларов опубликовала пресс-служба WTA, сообщает ONLINE.UA.
Для Ястремской победа на турнире в Таиланде принесла второй титул WTA, который позволит ей поднятся на
Напомним, на следующей неделе Ястремская начнет выступления в составе национальной сборной Украины в матчах Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации, которые пройдут в Польше.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что российский боксер проиграл чемпионский бой африканцу и лишился шанса на поединок с украинским чемпионом Василием Ломаченко.