Украинская теннисистка триумфально выиграла престижный турнир WTA: опубликовано видео

Украинская теннисистка триумфально выиграла престижный турнир WTA: опубликовано видео

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Даяна Ястремська (фото — twitter.com/WTA)

Украинская теннисистка Даяна Ястремская стала победительницей престижного турнира WTA в Таиланде. 18-летняя украинка триумфально обыграла в финале австрийку Айлу Томлянович со счетом 6:2, 2:6, 7:3.

Видео финала турнира в Таиланде с призовым фондом 250 тысяч долларов опубликовала пресс-служба WTA, сообщает ONLINE.UA.

Для Ястремской победа на турнире в Таиланде принесла второй титул WTA, который позволит ей поднятся на 34-е место в мировом рейтинге. Матч между Ястремской и Томлянович длился почти 2,5 часа. В первом сете украинка победила соперницу, во втором — уступила ей, а в третьем, решающем сете, вырвала победу у австрийки.

Напомним, на следующей неделе Ястремская начнет выступления в составе национальной сборной Украины в матчах Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации, которые пройдут в Польше.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что российский боксер проиграл чемпионский бой африканцу и лишился шанса на поединок с украинским чемпионом Василием Ломаченко.

Источник: ONLINE.UA Теги: теннис, Даяна Ястремская, турнир, WTA, победа, финал, видеоновости
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