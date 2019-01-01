Президентские выборы 2019: Порошенко подал документы в ЦИК

Петро Порошенко подав документи в ЦВК (фото — facebook.com/svyatoslav.tsegolko)

В воскресенье, 3 февраля, действующий президент Украины Петр Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом на президентские выборы 2019.

Об этом сообщил пресс-секретарь украинского главы Святослав Цеголко в соцсети, передает ONLINE.UA.

Следует отметить, что сегодня последний день приема документов на регистрацию кандидатов в президенты Украины в ЦИК. Сама регистрация завершится 8 февраля.

На сегодняшний день Центризборком зарегистрировал 28 кандидатов на выборы президента Украины в 2019 году. Известно, что 22 кандидатам было отказано в регистрации.

В список кандидатов на президентские выборы 2019 входят: Валентин Наливайченко, Игорь Шевченко, Виталий Скоцик, Сергей Каплин, Анатолий Гриценко, Андрей Садовый, Виталий Куприй, Евгений Мураев, Ольга Богомолец, Роман Насиров, Олег Ляшко, Геннадий Балашов, Александр Шевченко, Юрий Бойко, Александр Викул, Юлия Тимошенко, Александр Мороз, Илья Кива, Александр Данилюк, Дмитрий Добродомов, Руслан Кошулинский, Владимир Зеленский, Сергей Тарута, Игорь Смешко, Инна Богословская, Николай Габер и Юрий Деревянко.

Ранее об участии в президентских выборах 2019 в Украине заявляла нардеп Надежда Савченко, но пока документы на регистрацию в ЦИК она не подала.

Напомним, выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов избирателей, то второй тур будет назначен на 21 апреля.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что букмекеры сделали первый прогноз на результаты президентских выборов 2019 в Украине. По версии букмекерской компании "Фаворит", по состоянию на 31 января главным претендентом на победу 31 марта является действующий президент Петр Порошенко – коэффициент на его победу составляет 1,90. На втором месте – Юлия Тимошенко с коэффициентом 2,35, замыкает тройку шоумен Владимир Зеленский – 4,70.