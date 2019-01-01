Сало, горчица и черный хлеб: Супрун рассказала, какие бутерброды полезны для здоровья

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Бутерброды с колбасой являются вредной пищей, которая может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Здоровой альтернативой колбасе может стать ломтик сала, черный хлеб и горчица.

Об этом написала на своей странице в соцсети и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает ONLINE.UA.

"Хлеб, масло, колбаса. Привычный для многих завтрак, перекус, обед, полдник или ужин. Впрочем, такой бутерброд — пища нездоровая, бесполезная и довольно дорогая. Белый хлеб содержит много соли. В 100 граммах хлеба — примерно пятая часть дневной нормы соли. Хотя в зависимости от приготовления хлеба, эта цифра может отличаться и быть значительно выше. Это вызывает риск заболеть сердечно-сосудистыми болезнями, преимущественно связанными с высоким артериальным давлением или сердечной недостаточностью", — написала Супрун.

Поэтому она призвала украинцев отказаться от колбасы в пользу "здоровых" продкутов. Для правильных бутербродов, по мнению Супрун, отлично подойдут: отрубной или ржаной хлеб, печеное мясо, печеночный паштет, овощи, фрукты и зелень, творог.

"Здоровая альтернатива колбасе — это ломтик сала, черный хлеб и горчица. Все эти варианты значительно полезнее и дешевле колбасы, и подойдут всей семье", — подытожила Супрун.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Супрун развеяла популярный миф о безопасной дозе алкоголя, подчеркнув, что независимо от количества выпитого алкоголя, он наносит непоправимый вред здоровью.