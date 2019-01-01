Это один из вариантов: Трамп задумался об отправке американских военных в Венесуэлу

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Президент США Дональд Трамп не исключает, что в Венесуэлу придется отправить американских военных для урегулирования ситуации, которая там возникла. Он не назвал условие, при котором пойдет на этот шаг, но назвал отправку американских военных в Венесуэлу "одним из вариантов", передает ONLINE.UA со ссылкой на CBS.

"Я не хочу об этом говорить. Но, конечно, это возможно. Это один из вариантов", — ответил Трамп на вопрос журналистки о том, что могло бы побудить США отправить военных в Венесуэлу.

Поясняя свою позицию по Венесуэле, Трамп также рассказал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро, законность избрания которого не признали США и ряд других стран, несколько месяцев назад просил о личной встрече с ним, но получил отказ.

"В то время я решил ему отказать, потому что в Венесуэле происходит так много действительно ужасных вещей. Это была самая богатая страна региона, которая являлась очень важной частью мира. И теперь... вы смотрите на нищету, вы смотрите на страдания, вы смотрите на преступления, вы смотрите на все происходящее", — добавил Трамп.

Напомним, масштабные протесты в Венесуэле начались несколько недель назад после того, как парламент страны объявил Мадуро узурпатором. На фоне массовых протестов председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайд объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Его признали много стран, включая США и некоторых стран ЕС.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Италия заблокировала решение ЕС о признании Гуайдо президентом Венесуэлы.