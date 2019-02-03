"Оглядываясь назад..": Вера Брежнева в день рождения ошеломила поклонников откровенным видео

"Оглядываясь назад..": Вера Брежнева в день рождения ошеломила поклонников откровенным видео

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Віра Брежнєва (фото — instagram.com/ververa)

3 февраля популярная певица Вера Брежнева отмечает день рождения. В 2019 году ей исполняется 37 лет. По случаю праздника, звезда подарила фанатам откровенное видео, которое ошеломила их, передает ONLINE.UA.

Видео для поклонников Вера Брежнева сняла на берегу океана — она идет под шум волн по белоснежному песку и загадочно улыбается, оглядываясь назад. В кадре певица появилась топлес, прикрывая грудь руками.

 
 
 
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Оглядываясь назад...

Следует добавить, что в честь дня рождения Веры Брежневой ее супруг и продюсер группы "ВИА Гра" Константина Меладзе опубликовал видео, с которого началась головокружительная карьера артистки. Это оказался клип "Не оставляй меня любимый", в котором Вера снялась вместе с коллегами Анной Седоковой и надеждой Мейхер.

 
 
 
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Также Меладзе опубликовал один из самых красивых клипов Веры Брежневой на песню "Ты мой человек".

 
 
 
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Ранее ONLINE.UA сообщал, что Вера Брежнева вместе с дочкой похвастались идеальными фигурами.

Источник: ONLINE.UA Теги: Вера Брежнева, день нарождення, видео, клипы, артисты
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