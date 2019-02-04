Курс валют на сегодня 4 февраля - доллар подешевел, евро дешевеет

На понедельник, 4 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар подешевел, евро дешевеет.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 4 февраля цена доллара США составит 27 гривен 57 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 17 копеек меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 31 гривна 63 копейки, что в свою очередь на 24 копейки меньше чем в воскресенье, 3 февраля.

В воскресенье, 3 февраля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.515/27.48 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 31.6/31.55 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого. — Ральф Уолдо Эмерсон

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