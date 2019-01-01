Боевики усилили наступление на Донбассе, но понесли потери - штаб ООС

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Ситуация на Донбассе обостряется. Боевики усилили наступление, атакуя позиции украинских военных с помощью запрещенного оружия. Бойцы ВСУ дали жесткий отпор врагу с применением дежурных огневых средств.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

За минувшие сутки, 3 февраля, боевики девять раз открывали огонь по позициям ВСУ. В районе Павлополя, Новоселовки, хутора Вольный, Новотошковского, Луганского, Зайцево и Золотого-4 они вели огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Защитники Крымского попали под минометный обстрел калибра 82 мм.

В ходе боевых действий ни один украинский военный не пострадал. По данным разведки, враг понес немалые потери — известно о трех уничтоженных боевиках.

В ночь с 3 на 4 февраля вражеских обстрелов зафиксировано не было. Украинские военные продолжают контролировать противника, придерживаясь условий прекращения огня.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что США поставили жесткий ультиматум России по Украине.