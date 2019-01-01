"Россия должна возместить убытки": власти Эстонии выступили с важным заявлением

"Россия должна возместить убытки": власти Эстонии выступили с важным заявлением

  |  Политика   |   Читати українською
Фото: pixabay.com

Эстония должна официально потребовать от России возместить ущерб за советскую оккупацию. С таким громким заявлением выступил министр юстиции страны Урмас Рейнсалу, передает ONLINE.UA со ссылкой на Eesti Päevaleht.

"Мы отмечаем годовщину Тартуского мира. Мы с нежностью вспоминаем о мужестео эстонских солдат и дипломатов, которые строили свое государство. Для Эстонии мирный договор, по сути, закончился победой. Вторая статья мирного договора, согласно которому Россия навсегда отказывается от своих привилегий по Эстонии, действительна и сейчас", – говорит Рейнсалу.

Политик также напомнил, что именно Советский Союз оккупировал Эстонию, нарушив именно Тартуский мир.
"Его правопреемница Россия должна это признать – и по факту она, исходя из международного права, обязана возместить причиненный ею вред", – добавил министр.

По его словам, в Эстонии сегодня следует еще раз подтвердить, что в ее внешнеполитических интересах – руководствоваться при рассмотрении вопроса о границе действующей второй статьи Тартуского мира и действием правовой преемственности.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран заявил, что удалось раскрыть сеть агентов влияния России среди общественных деятелей, таких как журналисты, дипломаты, бизнесмены и политики.

Источник: ONLINE.UA Теги: ущерб, Эстония, РФ, оккупация
Новости других СМИ
На сколько и когда в Украине подорожает интернет: названы цифры
На сколько и когда в Украине подорожает интерне...
Это один из вариантов: Трамп задумался об отправке американских военных в Венесуэлу
Это один из вариантов: Трамп задумался об отпра...
Кризис во Франции: Макрон задумался о проведении референдума
Кризис во Франции: Макрон задумался о проведени...
В Германии придумали, как спасти ракетный договор между Россией и США
В Германии придумали, как спасти ракетный догов...
"Я вступаю в борьбу": у Трампа появилась новая конкурентка на пост президента США
"Я вступаю в борьбу": у Трампа появил...
Курс валют на сегодня 3 февраля - доллар не изменился, евро не изменился
Курс валют на сегодня 3 февраля - доллар не изм...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги