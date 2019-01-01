"Россия должна возместить убытки": власти Эстонии выступили с важным заявлением

Эстония должна официально потребовать от России возместить ущерб за советскую оккупацию. С таким громким заявлением выступил министр юстиции страны Урмас Рейнсалу, передает ONLINE.UA со ссылкой на Eesti Päevaleht.

"Мы отмечаем годовщину Тартуского мира. Мы с нежностью вспоминаем о мужестео эстонских солдат и дипломатов, которые строили свое государство. Для Эстонии мирный договор, по сути, закончился победой. Вторая статья мирного договора, согласно которому Россия навсегда отказывается от своих привилегий по Эстонии, действительна и сейчас", – говорит Рейнсалу.

Политик также напомнил, что именно Советский Союз оккупировал Эстонию, нарушив именно Тартуский мир.

"Его правопреемница Россия должна это признать – и по факту она, исходя из международного права, обязана возместить причиненный ею вред", – добавил министр.

По его словам, в Эстонии сегодня следует еще раз подтвердить, что в ее внешнеполитических интересах – руководствоваться при рассмотрении вопроса о границе действующей второй статьи Тартуского мира и действием правовой преемственности.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран заявил, что удалось раскрыть сеть агентов влияния России среди общественных деятелей, таких как журналисты, дипломаты, бизнесмены и политики.